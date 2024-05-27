СМИ: ЕС намерен организовать мирную конференцию по Украине с участием России

Согласно данным, мирная конференция может состояться в Саудовской Аравии. Отмечается, что для официальных лиц ЕС важным вопросом является то, «как перейти от конференции в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии».

Ранее сообщалось, что представители администрации Соединенных Штатов намерены принять участие в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. При этом указывалось, что президент США Джо Байден вряд ли будет присутствовать на встрече из-за мероприятий в рамках предвыборной кампании, передает «Радиоточка НСН».

