СМИ: ЕС намерен организовать мирную конференцию по Украине с участием России
Евросоюз хочет организовать мирную конференцию по Украине с участием России предстоящей осенью. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно данным, мирная конференция может состояться в Саудовской Аравии. Отмечается, что для официальных лиц ЕС важным вопросом является то, «как перейти от конференции в Швейцарии к возможной встрече в Саудовской Аравии».
Ранее сообщалось, что представители администрации Соединенных Штатов намерены принять участие в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. При этом указывалось, что президент США Джо Байден вряд ли будет присутствовать на встрече из-за мероприятий в рамках предвыборной кампании, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия выделит еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи Украине
- Депутат Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
- СМИ: ЕС намерен организовать мирную конференцию по Украине с участием России
- ЕС внес в санкционный список Виктора Медведчука
- Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций
- Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по Белгородской области
- Стоимость доллара опустилась ниже 89 рублей впервые с 30 января
- В ЛНР сообщили об обнаружении останков более 1,2 тысячи жертв обстрелов ВСУ
- На восстановление дорог в подтопленных регионах выделят еще два млрд рублей
- Пушилин допустил, что на территории «Азовстали» появятся малые промышленные предприятия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru