Reuters: представители США примут участие в конференции по Украине

Собеседник агентства не уточнил, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты. При этом президент США Джо Байден вряд ли будет присутствовать на встрече из-за мероприятий в рамках предвыборной кампании.

По состоянию на конец мая свое участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии подтвердили более 60 государств.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не подходит для мирных переговоров по Украине, отмечает «Радиоточка НСН».

