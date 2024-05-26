Reuters: представители США примут участие в конференции по Украине
Представители администрации Соединенных Штатов намерены принять участие в конференции по Украине, которая пройдет 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Об этом со ссылкой на источник в Вашингтоне сообщило агентство Reuters.
Собеседник агентства не уточнил, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты. При этом президент США Джо Байден вряд ли будет присутствовать на встрече из-за мероприятий в рамках предвыборной кампании.
По состоянию на конец мая свое участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии подтвердили более 60 государств.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не подходит для мирных переговоров по Украине, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru