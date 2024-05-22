Швейцария ограничит свое воздушное пространство во время форума по Украине
Власти Швейцарии приняли решение ограничить воздушное пространство страны во время проведения конференции высокого уровня по Украине. Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.
В сообщении говорится, что для этогобудут привлечены Военно-воздушные силы страны, которые усилят наблюдение за воздушным пространством в районе города Люцерн в период с 13 по 17 июня. Конференция пройдёт 15 и 16 июня.
На земле помощь местной полиции окажут до четырёх тысяч военных.
«Армия окажет поддержку кантональной полиции, в частности, в выполнении задач по охране объектов, наблюдению, разведке и логистике», - указали в правительстве страны.
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии подтвердили более 60 государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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