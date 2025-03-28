СМИ: : ЕС начал готовить 17-й пакет санкций против России

Евросоюз приступил к подготовке 17-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает портал EUObserver.

Макрон: Сейчас не время отменять антироссийские санкции

Источники утверждают, что работа над новыми рестрикциями находится на ранних стадиях, конкретные предложения, предположительно, «представят в начале лета».

При этом собеседники портала отметили, что пока говорить о новых санкциях «слишком спекулятивно».

«Необходимо посмотреть, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной», - указали они.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон изучит позицию Москвы по вопросу отмены антироссийских санкций, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры