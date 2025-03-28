СМИ: : ЕС начал готовить 17-й пакет санкций против России
Евросоюз приступил к подготовке 17-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает портал EUObserver.
Источники утверждают, что работа над новыми рестрикциями находится на ранних стадиях, конкретные предложения, предположительно, «представят в начале лета».
При этом собеседники портала отметили, что пока говорить о новых санкциях «слишком спекулятивно».
«Необходимо посмотреть, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной», - указали они.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон изучит позицию Москвы по вопросу отмены антироссийских санкций, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru