СМИ: : ЕС начал готовить 17-й пакет санкций против России

Источники утверждают, что работа над новыми рестрикциями находится на ранних стадиях, конкретные предложения, предположительно, «представят в начале лета».

При этом собеседники портала отметили, что пока говорить о новых санкциях «слишком спекулятивно».

«Необходимо посмотреть, как будут развиваться переговоры между Россией и Украиной», - указали они.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон изучит позицию Москвы по вопросу отмены антироссийских санкций, сообщает «Свободная пресса».

