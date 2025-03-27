Макрон: Сейчас не время отменять антироссийские санкции

По его словам, участники встречи считают, что никакой отмены санкций не может быть до тех пор, «пока не будет однозначного установления мира».

«Поэтому мы намерены сохранить экономическое давление... и мы будем продолжать работать в этом направлении», - заключил французский лидер.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что санкции могут быть отменены только при условии полного вывода российских войск с территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

