Макрон: Сейчас не время отменять антироссийские санкции
Отменять санкции против России ещё рано. Об этом по итогам саммита по поддержке Украины заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, участники встречи считают, что никакой отмены санкций не может быть до тех пор, «пока не будет однозначного установления мира».
«Поэтому мы намерены сохранить экономическое давление... и мы будем продолжать работать в этом направлении», - заключил французский лидер.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что санкции могут быть отменены только при условии полного вывода российских войск с территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru