Макрон: Сейчас не время отменять антироссийские санкции

Отменять санкции против России ещё рано. Об этом по итогам саммита по поддержке Украины заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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По его словам, участники встречи считают, что никакой отмены санкций не может быть до тех пор, «пока не будет однозначного установления мира».

«Поэтому мы намерены сохранить экономическое давление... и мы будем продолжать работать в этом направлении», - заключил французский лидер.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер заявила, что санкции могут быть отменены только при условии полного вывода российских войск с территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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