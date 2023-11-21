СМИ: ЕС может ограничить свободу передвижения российских дипломатов

Евросоюз обсуждает возможность ограничить свободу передвижения российских дипломатов, аккредитованных в странах сообщества, по территории шенгенской зоны. Об этом пишет Financial Times.

Боррель предложил ввести санкции против 120 физлиц и компаний РФ

По данным газеты, с соответствующим предложением выступила Чехия. Предполагается, что дипломатам из РФ будут предоставлять визы и виды на жительство, позволяющие передвигаться только в пределах выдавшей их страны. Также для оформления документов потребуются биометрические паспорта. Представители Чехии указывают, что меры нацелены на «борьбу со шпионажем».

Как отмечает Financial Times, подобные ограничения будет сложно реализовать по юридическим причинам. Меры вряд ли будут согласованы в рамках 12-го пакета санкций ЕС в отношении России.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия ведет работу над очередным пакетом антироссийских ограничений и якобы планирует ввести санкции против сына зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Кроме того, рестрикции коснутся якобы родственника президента России Владимира Путина, пишет Ura.ru. Ожидается, что новые санкции примут ближе к концу года, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСДипломатыСанкции Против РоссииЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры