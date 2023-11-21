СМИ: ЕС может ограничить свободу передвижения российских дипломатов

По данным газеты, с соответствующим предложением выступила Чехия. Предполагается, что дипломатам из РФ будут предоставлять визы и виды на жительство, позволяющие передвигаться только в пределах выдавшей их страны. Также для оформления документов потребуются биометрические паспорта. Представители Чехии указывают, что меры нацелены на «борьбу со шпионажем».

Как отмечает Financial Times, подобные ограничения будет сложно реализовать по юридическим причинам. Меры вряд ли будут согласованы в рамках 12-го пакета санкций ЕС в отношении России.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия ведет работу над очередным пакетом антироссийских ограничений и якобы планирует ввести санкции против сына зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Кроме того, рестрикции коснутся якобы родственника президента России Владимира Путина, пишет Ura.ru. Ожидается, что новые санкции примут ближе к концу года, отмечает «Свободная пресса».

