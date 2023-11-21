СМИ: ЕС может ограничить свободу передвижения российских дипломатов
Евросоюз обсуждает возможность ограничить свободу передвижения российских дипломатов, аккредитованных в странах сообщества, по территории шенгенской зоны. Об этом пишет Financial Times.
По данным газеты, с соответствующим предложением выступила Чехия. Предполагается, что дипломатам из РФ будут предоставлять визы и виды на жительство, позволяющие передвигаться только в пределах выдавшей их страны. Также для оформления документов потребуются биометрические паспорта. Представители Чехии указывают, что меры нацелены на «борьбу со шпионажем».
Как отмечает Financial Times, подобные ограничения будет сложно реализовать по юридическим причинам. Меры вряд ли будут согласованы в рамках 12-го пакета санкций ЕС в отношении России.
Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия ведет работу над очередным пакетом антироссийских ограничений и якобы планирует ввести санкции против сына зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Кроме того, рестрикции коснутся якобы родственника президента России Владимира Путина, пишет Ura.ru. Ожидается, что новые санкции примут ближе к концу года, отмечает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петербургский театр отметил спектакль по пьесе драматурга Волошиной
- СМИ: ЕС может ограничить свободу передвижения российских дипломатов
- Девять человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Японии
- Книжное издательство Penguin Random House возобновило работу в России
- СМИ: Беженцев доставляют к финской границе на российских автомобилях
- Глава ФНС заявил, что ведомству стало проще начинать проверки по всей России
- В ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС использовал больницу «Аш-Шифа» в своих целях с 2007 года
- «Победа» лишилась сертификата разработчика авиатехники
- В Италии завершен один из крупнейших судов над мафией, сотни людей осуждены
- СМИ: Росздравнадзор впервые приостановил применение медицинской системы с ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru