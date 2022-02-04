СМИ: Эрдоган получил «положительный отклик» от России на встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил «положительный отклик» от России на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. Об этом сообщает CNN Turk.
Отмечается, что уже начинают прорабатываться даты встречи. После этого Эрдоган надеется провести встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступить посредником.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что «плодотворные беседы» РФ с Турцией по вопросу Украины могут закончиться присоединением черноморских проливов к России.
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