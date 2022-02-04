СМИ: Эрдоган получил «положительный отклик» от России на встречу с Путиным

Отмечается, что уже начинают прорабатываться даты встречи. После этого Эрдоган надеется провести встречу Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступить посредником.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что «плодотворные беседы» РФ с Турцией по вопросу Украины могут закончиться присоединением черноморских проливов к России.

