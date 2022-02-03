Украина и Турция заключили соглашение о зоне свободной торговли
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщает телеканал «Украина-24».
Так, экспортеры двух стран смогут свободно поставлять и покупать разного рода товары и продукты на Украине и Турции. Зона свободной торговли предусматривает отмену таможенных пошлин, налогов и сборов.
Ранее Эрдоган в своем Twitter сообщал, что на встрече с Зеленским обсудит вопросы безопасности. Президент Турции отмечал, что государство внимательно следит за «вызовами, с которыми сталкивается Украина».
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