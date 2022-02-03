Украина и Турция заключили соглашение о зоне свободной торговли

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о зоне свободной торговли. Об этом сообщает телеканал «Украина-24».

«Турция на стороне НАТО»: Зачем Эрдоган вызвался посредником между Россией и Украиной

Так, экспортеры двух стран смогут свободно поставлять и покупать разного рода товары и продукты на Украине и Турции. Зона свободной торговли предусматривает отмену таможенных пошлин, налогов и сборов.

Ранее Эрдоган в своем Twitter сообщал, что на встрече с Зеленским обсудит вопросы безопасности. Президент Турции отмечал, что государство внимательно следит за «вызовами, с которыми сталкивается Украина».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: facebook.com
ТЕГИ:УкраинаТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры