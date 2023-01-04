СМИ: Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским планирует вновь предложить посредничество Анкары по переговорам Москвы и Киева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, в 2023 году Эрдоган намерен «продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня».
«Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В этой связи сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением», — отметил источник.
Ранее представитель турецкого президента заявил, что в среду глава государства планирует провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским, напоминает RT. В Кремле подтвердили, что на 4 января запланирована телефонная беседа Путина с Эрдоганом.
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