СМИ: Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине

По словам собеседника агентства, в 2023 году Эрдоган намерен «продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня».

«Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество. В этой связи сегодняшние телефонные переговоры не станут исключением», — отметил источник.

Ранее представитель турецкого президента заявил, что в среду глава государства планирует провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским, напоминает RT. В Кремле подтвердили, что на 4 января запланирована телефонная беседа Путина с Эрдоганом.

