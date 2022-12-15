Эрдоган заявил о возможном союзе России, Турции и Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, а перед этим встречу глав минобороны, МИД и разведслужб, сообщает агентство Anadolu.

По словам Эрдогана для того, чтобы сделать шаг в направлении трехстороннего союза Сирия - Турция – Россия для этого сначала должны встретиться разведывательные службы трех стран, затем министры обороны и министры иностранных дел.