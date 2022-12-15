Эрдоган заявил о возможном союзе России, Турции и Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, а перед этим встречу глав минобороны, МИД и разведслужб, сообщает агентство Anadolu.
По словам Эрдогана для того, чтобы сделать шаг в направлении трехстороннего союза Сирия - Турция – Россия для этого сначала должны встретиться разведывательные службы трех стран, затем министры обороны и министры иностранных дел.
«После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч», - добавил президент Турции.
Ранее Эрдоган заявил, что просил у Путина поддержки по защите границы с Сирией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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