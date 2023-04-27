СМИ: Эрдоган намерен снова предложить Путину посредничество по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину посредничество Анкары по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.
Собеседник агентства отмечает, что тема украинского конфликта будет обсуждаться в ходе запланированного на 27 апреля телефонного разговора лидеров.
«Эрдоган при каждой возможности призывает стороны к переговорам, предлагает посредничество Анкары... нынешние переговоры не станут исключением», - заключил источник, добавив, что турецкий президент постоянно поддерживает контакты с российским и украинским лидерами.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана планируется перед церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 503 / сут.
Умерли
398 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 213 / сут.
- Минобороны: высокоточным оружием поражены пункты дислокации резервов ВСУ
- Премьер Молдавии пообещал штрафы за ношение Георгиевской ленты в День Победы
- Роскачество: каждая вторая бутылка дешевого коньяка в России оказалась поддельной
- В Молдавии пройдет очередной саммит Евросоюза
- СМИ: Эрдоган намерен снова предложить Путину посредничество по Украине
- Врач раскрыла вред газировки
- Польша формирует коалицию стран для недопущения российских спортсменов к соревнованиям
- В Турции заявили, что президент Эрдоган полон энергии
- Столтенберг приветствовал разговор Си Цзиньпина и Зеленского
- Песков отказался комментировать публикации об отставке замглавы Минобороны Мизинцева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru