СМИ: Эрдоган намерен снова предложить Путину посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен вновь предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину посредничество Анкары по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

Чавушоглу: способность Эрдогана общаться с Путиным и Зеленским вызывает зависть

Собеседник агентства отмечает, что тема украинского конфликта будет обсуждаться в ходе запланированного на 27 апреля телефонного разговора лидеров.

«Эрдоган при каждой возможности призывает стороны к переговорам, предлагает посредничество Анкары... нынешние переговоры не станут исключением», - заключил источник, добавив, что турецкий президент постоянно поддерживает контакты с российским и украинским лидерами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана планируется перед церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыУкраинаВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

Горячие новости

Все новости

партнеры