СМИ: Эрдоган намерен снова предложить Путину посредничество по Украине

Собеседник агентства отмечает, что тема украинского конфликта будет обсуждаться в ходе запланированного на 27 апреля телефонного разговора лидеров.

«Эрдоган при каждой возможности призывает стороны к переговорам, предлагает посредничество Анкары... нынешние переговоры не станут исключением», - заключил источник, добавив, что турецкий президент постоянно поддерживает контакты с российским и украинским лидерами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Эрдогана планируется перед церемонией по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 АЭС «Аккую», сообщает RT.

