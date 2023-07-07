СМИ: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением вечером 7 июля

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский выступят с заявлением для прессы после переговоров в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации турецкого лидера.

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Собеседник агентства утверждает, что переговоры глав государств начнутся примерно в 19:00, в ходе встречи юудет обсуждаться ситуация на Украине и зерновая сделка.

«Примерно в 21:00 по московскому времени ожидается заявление для прессы», - уточнил источник.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве будут внимательно следить за переговорами Эрдогана и Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаВладимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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