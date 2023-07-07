СМИ: После переговоров с Зеленским Эрдоган может встретиться с Путиным

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести переговоры после встречи турецкого лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Источник: Визит Путина в Турцию стоит на повестке

«Вполне вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным», — отмечает СМИ.

По данным канала, вероятность встречи «высокая», переговоры могут пройти как в Турции, так и в РФ.

Ранее стало известно, что в пятницу Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Переговоры лидеров Турции и Украины пройдут в Стамбуле, по итогам встречи планируется пресс-конференция.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ТурцияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган

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