СМИ: После переговоров с Зеленским Эрдоган может встретиться с Путиным

«Вполне вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным», — отмечает СМИ.

По данным канала, вероятность встречи «высокая», переговоры могут пройти как в Турции, так и в РФ.

Ранее стало известно, что в пятницу Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Переговоры лидеров Турции и Украины пройдут в Стамбуле, по итогам встречи планируется пресс-конференция.

