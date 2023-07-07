СМИ: После переговоров с Зеленским Эрдоган может встретиться с Путиным
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести переговоры после встречи турецкого лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает телеканал A Haber.
«Вполне вероятно, что после переговоров с Зеленским президент Эрдоган встретится лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным», — отмечает СМИ.
По данным канала, вероятность встречи «высокая», переговоры могут пройти как в Турции, так и в РФ.
Ранее стало известно, что в пятницу Зеленский посетит Турцию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Переговоры лидеров Турции и Украины пройдут в Стамбуле, по итогам встречи планируется пресс-конференция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru