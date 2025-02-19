Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней без уважительной причины

Депутат Государственной Думы Юрий Напсо отсутствовал в стенах палаты без уважительной причины более 200 дней, комиссия Госдумы по регламенту приняла решение предложить Совету Думы поручить рассмотреть вопрос установления оснований для прекращения его депутатских полномочий. Об этом сообщил глава комиссии Виктор Пинский.

Он отметил, что в общей сложности Напсо не был в стенах Госдумы порядка двух лет. Такое обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата, указал Пинский.

В пресс-службе палаты ранее сообщали, что Совет ГД рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Напсо в связи с неисполнением обязанности по личному присутствию на пленарных заседаниях и заседаниях комитета.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил выяснить причины, по которым Юрий Напсо не посещает заседания, передает «Радиоточка НСН».

