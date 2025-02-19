Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней без уважительной причины
Депутат Государственной Думы Юрий Напсо отсутствовал в стенах палаты без уважительной причины более 200 дней, комиссия Госдумы по регламенту приняла решение предложить Совету Думы поручить рассмотреть вопрос установления оснований для прекращения его депутатских полномочий. Об этом сообщил глава комиссии Виктор Пинский.
Он отметил, что в общей сложности Напсо не был в стенах Госдумы порядка двух лет. Такое обстоятельство, с точки зрения членов комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата, указал Пинский.
В пресс-службе палаты ранее сообщали, что Совет ГД рассмотрит вопрос о лишении полномочий депутата Напсо в связи с неисполнением обязанности по личному присутствию на пленарных заседаниях и заседаниях комитета.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил выяснить причины, по которым Юрий Напсо не посещает заседания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане упал неизвестный беспилотник
- Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции
- Россиянка Андреева за день выиграла два матча на турнире WTA-1000 в Дубае
- Захарова заверила, что отечественные бренды не променяют «на французские тапки»
- Минцифры не намерено содействовать возвращению зарубежных IT-компаний в РФ
- Пластинка Тейлор Свифт стала самым успешным альбомом 2024 года
- Путин: Атака на насосную станцию КТК может поднять мировые цены на энергоносители
- Депутат Напсо отсутствовал в Госдуме более 200 дней без уважительной причины
- МВД РФ прекратило розыск Александра Винника
- Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru