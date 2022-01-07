В Казахстане ввели критический уровень террористической опасности

Критический — красный — уровень террористической опасности ввели на всей территории Казахстана, сообщает агентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

В Казахстане задержали более 3 тысяч участников беспорядков, десятки ликвидированы

«Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», — отмечается в сообщении.

По данным агентства Tengrinews, при красном уровне террористической опасности спецслужбы могут производить личный досмотр, досматривать вещи и транспортные средства, ограничивать или запрещать их движение, беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения. Кроме того, силовые ведомства могут контролировать переговоры и другую передаваемую по каналам телекоммуникационных систем информацию.

В первые дни января в Казахстане вспыхнули акции протестов против повышения цен на сжиженный газ. Митинги прошли в разных городах республики и переросли в столкновения демонстрантов с силовиками и массовые беспорядки. Протестующие в том числе захватили административные здания в нескольких населенных пунктах. К утру пятницы было задержано более 3 тысяч человек. Правоохранительные органы взяли под контроль все здания мэрий и полицейских отделений в стране, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыКазахстан
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