Экс-главу «БТА банка» Аблязова заочно приговорили к 15 годам заключения

Столичный Таганский суд заочно приговорил экс-главу совета директоров «БТА банка» Мухтара Аблязова к 15 годам заключения.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, суд также заочно вынес приговор в отношении председателя правления Романа Солодченко и сотрудников банка Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко.

Осужденные признаны виновными по статьям «мошенничество», «легализация имущества, полученного в результате совершения преступления» и «причинение особо крупного ущерба организованной группой». Они получили от 10 до 13 лет лишения свободы. Кроме того, осужденные находятся в розыске.

Суд установил, что с 2006 по 2009 годы Аблязов и его сотрудники похитили более 58 млрд рублей. Они выдавали кредиты под залог земельных участков, впоследствии действия договоров ипотеки были незаконно прекращены, и банк не мог изъять предмет залога.

В ходе предварительного следствия были арестованы земельные участки, активы и счета Аблязова, а также недвижимость его соучастников. Сумма арестованного имущества составляет более 24 млрд рублей.

