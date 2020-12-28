Экс-главу «БТА банка» Аблязова заочно приговорили к 15 годам заключения
Столичный Таганский суд заочно приговорил экс-главу совета директоров «БТА банка» Мухтара Аблязова к 15 годам заключения.
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, суд также заочно вынес приговор в отношении председателя правления Романа Солодченко и сотрудников банка Артура Трофимова, Игоря Кононко, Татьяны Параскевич, Анатолия Ерещенко и Александра Удовенко.
Осужденные признаны виновными по статьям «мошенничество», «легализация имущества, полученного в результате совершения преступления» и «причинение особо крупного ущерба организованной группой». Они получили от 10 до 13 лет лишения свободы. Кроме того, осужденные находятся в розыске.
Суд установил, что с 2006 по 2009 годы Аблязов и его сотрудники похитили более 58 млрд рублей. Они выдавали кредиты под залог земельных участков, впоследствии действия договоров ипотеки были незаконно прекращены, и банк не мог изъять предмет залога.
В ходе предварительного следствия были арестованы земельные участки, активы и счета Аблязова, а также недвижимость его соучастников. Сумма арестованного имущества составляет более 24 млрд рублей.
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