СМИ: Египет и Иордания предложили Асаду покинуть Сирию

Власти Иордании и Египта предложили лидеру Сирии Башару Асаду покинуть республику. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

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«Египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет», — отмечается в материале.

Как ожидалось, в совет войдут представители оппозиции.

The Wall Street Journal указывает, что позже посольство Иордании в США официально опровергло эти данные.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжает поддерживать Башара Асада на фоне обострения противостояния террористов и правительственных сил в Сирии.

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ФОТО: РИА Новости
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