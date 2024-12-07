СМИ: Египет и Иордания предложили Асаду покинуть Сирию

«Египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет», — отмечается в материале.

Как ожидалось, в совет войдут представители оппозиции.

The Wall Street Journal указывает, что позже посольство Иордании в США официально опровергло эти данные.

Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжает поддерживать Башара Асада на фоне обострения противостояния террористов и правительственных сил в Сирии.

