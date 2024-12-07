СМИ: Египет и Иордания предложили Асаду покинуть Сирию
Власти Иордании и Египта предложили лидеру Сирии Башару Асаду покинуть республику. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
«Египетские и иорданские официальные лица призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет», — отмечается в материале.
Как ожидалось, в совет войдут представители оппозиции.
The Wall Street Journal указывает, что позже посольство Иордании в США официально опровергло эти данные.
Ранее в Кремле заявили, что Россия продолжает поддерживать Башара Асада на фоне обострения противостояния террористов и правительственных сил в Сирии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru