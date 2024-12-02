Песков: Россия продолжает поддерживать Асада

Песков: Кремль наблюдает за всеми контактами на Украине СМИ: Зеленский признал, что Украинская армия не способна вернуть потерянные территории Причиной отравления семьи в Красноярском крае стало инсектицидное средство Набор из 19 продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется россиянам примерно в 8,1 тыс рублей Элтон Джон признался, что потерял зрение из-за тяжелой инфекции