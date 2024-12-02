Песков: Россия продолжает поддерживать Асада

Россия продолжает поддерживать президента Сирии Башара Асада. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Москва и Дамаск поддерживают контакты «на соответствующих уровнях мы продолжаем наши контакты».

«Анализируем ситуацию. Будет формироваться позиция относительно того, что нужно для стабилизации обстановки», - заключил представитель Кремля.

Ранее командование сирийской армии подтвердило, что террористы вошли во многие районы Алеппо, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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