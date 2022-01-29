СМИ: Джонсон в разговоре с Путиным собирается просить, чтобы «Россия отступила назад»
Во время планируемой поездки на Украину на следующей неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен также созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Guardian.
Сообщается, что британский премьер «полон решимости усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития» между Россией и Киевом.
Визит Джонсона в Киев состоится на фоне роста напряженности вокруг Украины.
«Он повторит необходимость того, чтобы РФ отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным», — цитирует Газета.ru зарубежное издание.
Официальных данных о планируемых переговорах Джонсона и Путина и их дате нет.
Ранее на Украине оценили последствия возможного «нападения» России.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать якобы имеющуюся угрозу «вторжения» России, что в перспективе может облегчить достижение договоренностей между Вашингтоном и Москвой.
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