СМИ: Зеленский боится, что США специально преувеличивают «российскую угрозу»

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут целенаправленно преувеличивать якобы имеющуюся угрозу «вторжения» России, что в перспективе может облегчить достижение договоренностей между Вашингтоном и Москвой. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

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По данным издания, в последнее время украинский лидер «стремится создать впечатление спокойствия» и заявляет, что «противостояние с Россией не является таким уж страшным». Отчасти это обусловлено «растущим раздражением» Зеленского в отношении администрации президента США Джо Байдена.

«Официальные лица на Украине и некоторые в Европе полагают, что США преждевременно и безосновательно позволили дипломатам покинуть Украину, что испугало местных жителей, а также финансовые рынки. Из-за этого для Киева стоимость заимствований повысилась», — отмечает Politico.

По словам одного из собеседников издания, в Киеве опасаются, что США намеренно преувеличивают «угрозу со стороны президента России Владимира Путина», так как это «даст политическое пространство для заключения договоренностей с Кремлем». В частности, называются соглашения, которые могут усилить контроль РФ над Донбассом.

«Администрация Байдена уже давно отрицает, что что-то подобное рассматривается», — подчеркивает Politico.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияСШАУкраинаВладимир Зеленский
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