СМИ: Джонсон намерен поговорить с Путиным перед визитом в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на представителя главы правительства.

СМИ: Джонсон в разговоре с Путиным собирается просить, чтобы «Россия отступила назад»

Собеседник агентства заявил, что беседа должна пройти во второй половине дня 31 января, перед визитом Джонсона и главы британского МИД Лиз Трасс на Украину, куда они отправятся 1 февраля.

Ранее Джонсон заявил, что все опасения России о её безопасности можно устранить путём диалога и «при помощи спокойной дипломатии с твёрдыми принципами».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинРоссияВеликобританияБорис Джонсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры