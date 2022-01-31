СМИ: Джонсон намерен поговорить с Путиным перед визитом в Киев

Собеседник агентства заявил, что беседа должна пройти во второй половине дня 31 января, перед визитом Джонсона и главы британского МИД Лиз Трасс на Украину, куда они отправятся 1 февраля.

Ранее Джонсон заявил, что все опасения России о её безопасности можно устранить путём диалога и «при помощи спокойной дипломатии с твёрдыми принципами».