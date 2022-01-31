СМИ: Джонсон намерен поговорить с Путиным перед визитом в Киев
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на представителя главы правительства.
Собеседник агентства заявил, что беседа должна пройти во второй половине дня 31 января, перед визитом Джонсона и главы британского МИД Лиз Трасс на Украину, куда они отправятся 1 февраля.
Ранее Джонсон заявил, что все опасения России о её безопасности можно устранить путём диалога и «при помощи спокойной дипломатии с твёрдыми принципами».
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