Джонсон заявил о готовности провести новые переговоры с Путиным
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все опасения России о её безопасности можно устранить путём диалога и «при помощи спокойной дипломатии с твердыми принципами», сообщает ТАСС.
По его словам, он готов с этой целью провести новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в том числе, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.
«Цель России - не позволить НАТО приблизиться к своим границам. Если это так, то сложно представить себе что-то более контрпродуктивное, чем вторжение на Украину», - подчеркнул Джонсон.
При этом британский премьер предупредил, что в противном случае Лондон не колеблясь «введёт более жёсткие санкции» против Москвы.
Ранее глава МИД Дании Еппе Куфуд заявил, что если Россия вторгнется на Украину, то к ней применят гораздо более жёсткие санкции, чем в 2014 году, и она «будет полностью изолирована».
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