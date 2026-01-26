СМИ: Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял специального представителя президента России по экономическим вопросам Кирилла Дмитриева, сообщает агентство WAM.

СМИ: Редкий для Абу-Даби ливень прошел после переговоров по Украине

Дмитриев передал послание от российского лидера Владимира Путина и выразил признательность ОАЭ за проведение переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби.

Во время беседы стороны рассмотрели пути углубления партнерства между двумя государствами, уделив основное внимание экономическому взаимодействию и инвестициям.

Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

