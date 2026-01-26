СМИ: Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина
Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял специального представителя президента России по экономическим вопросам Кирилла Дмитриева, сообщает агентство WAM.
Дмитриев передал послание от российского лидера Владимира Путина и выразил признательность ОАЭ за проведение переговоров между РФ, Украиной и США в Абу-Даби.
Во время беседы стороны рассмотрели пути углубления партнерства между двумя государствами, уделив основное внимание экономическому взаимодействию и инвестициям.
Переговоры в Абу-Даби касались территорий Донбасса и ЗАЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
