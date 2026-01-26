МИД РФ: Новые удары ВСУ по РФ призваны сорвать переговоры в ОАЭ

По его словам, это говорит о том, что Украина может не хотеть выйти на конкретные договоренности. Также ударами Киев может добиваться участие в переговорах представителей Европы, отметил дипломат.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. По предварительным данным, огонь велся снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. Это был самый массированный обстрел с начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

