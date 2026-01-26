МИД РФ: Новые удары ВСУ по РФ призваны сорвать переговоры в ОАЭ
Последние атаки Вооруженных сил Украины по регионам России являются результатом совместных действий Украины и Европы, которые пытаются сорвать переговоры в ОАЭ, сообщают «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родиона Мирошника.
По его словам, это говорит о том, что Украина может не хотеть выйти на конкретные договоренности. Также ударами Киев может добиваться участие в переговорах представителей Европы, отметил дипломат.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. По предварительным данным, огонь велся снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. Это был самый массированный обстрел с начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Россияне ожидают увеличения зарплаты в 2026 году
- МИД РФ: Новые удары ВСУ по РФ призваны сорвать переговоры в ОАЭ
- СМИ: Паром с 342 людьми на борту затонул у Филиппин
- СМИ: Дмитриев встретился с президентом ОАЭ и передал послание Путина
- СМИ: В России произошел резкий рост задержек авиарейсов
- Медведев считает, что количество ядерных государств будет расти
- Снежная буря уносит жизни американцев
- Медведев: Атака на резиденцию Путина могла повлечь удар специальным оружием
- Зеленский: У шпица Лукашенко больше прав, чем у белорусов
- ОП: Власти сработали на опережение, ограничив WhatsApp
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru