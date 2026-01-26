МИД РФ: Новые удары ВСУ по РФ призваны сорвать переговоры в ОАЭ

Последние атаки Вооруженных сил Украины по регионам России являются результатом совместных действий Украины и Европы, которые пытаются сорвать переговоры в ОАЭ, сообщают «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений Киева Родиона Мирошника.

Мэр Белгорода: Из-за обстрела ВСУ остановилась станция, обеспечивающая дома телом

По его словам, это говорит о том, что Украина может не хотеть выйти на конкретные договоренности. Также ударами Киев может добиваться участие в переговорах представителей Европы, отметил дипломат.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород. По предварительным данным, огонь велся снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS. Это был самый массированный обстрел с начала спецоперации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
