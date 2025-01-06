СМИ: Десятки украинских солдат дезертировали во Франции

Несколько десятков украинских солдат дезертировали во время учений во Франции. Об этом изданию France 24 сообщил представитель французской армии.



Он пояснил, что украинцы жили во французских казармах, но имели право выходить в город. Дисциплинарный режим для военных Украины установило украинское же командование.