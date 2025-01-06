СМИ: Десятки украинских солдат дезертировали во Франции

Несколько десятков украинских солдат дезертировали во время учений во Франции. Об этом изданию France 24 сообщил представитель французской армии.

Он пояснил, что украинцы жили во французских казармах, но имели право выходить в город. Дисциплинарный режим для военных Украины установило украинское же командование.

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«Во Франции дезертирство не является уголовно наказуемым деянием. Если кто-то дезертировал, французский прокурор не имеет полномочий арестовывать этого человека», — добавил собеседник France 24.

Французская армия обучила на территории Франции 2300 солдат из бригады «Анна Киевская». Большинство украинцев не имели боевого опыта. 3 января Forbes сообщил, что эта бригада начала распадаться еще до прибытия на линию соприкосновения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
ТЕГИ:ФранцияДезертирУкраинаВСУ

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