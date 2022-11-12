СМИ: Демократы приблизились к контролю над сенатом США

Демократической партии США осталось получить одно место в сенате для контроля над палатой. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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По данным СМИ, демократ Марк Келли переизбрался в сенат от Аризоны, и теперь у республиканцев и демократов по 49 мест в верхней палате конгресса. Победа в еще одном штате — Неваде или Джорджии — обеспечит «синим»контроль над сенатом. При равенстве голосов решающим станет голос вице-президента, демократки Камалы Харрис.

Промежуточные выборы в США состоялись 8 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, большинство мест в палате представителей получили республиканцы, подсчет голосов на выборах в сенат продолжается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Демократическая Партия СШАВыборы в СШАСенат США
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