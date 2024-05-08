В белгородском селе Малиновка дрон ВСУ повредил грузовой автомобиль

Грузовой автомобиль получил повреждения при атаке украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинский дрон сбили над территорией Белгородской области

Губернатор уточнил, что удару подверглось село Малиновка в Белгородском районе.

«Никто из мирных жителей не пострадал. В результате... поврежден грузовой автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

На месте инцидента находятся оперативные службы.

Ранее украинские дроны атаковали легковое авто и две «Газели» в белгородском селе Березовка, погибли семь человек, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:АвтомобильБеспилотникиБелгородская область

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