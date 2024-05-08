В белгородском селе Малиновка дрон ВСУ повредил грузовой автомобиль
8 мая 202412:35
Грузовой автомобиль получил повреждения при атаке украинского дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что удару подверглось село Малиновка в Белгородском районе.
«Никто из мирных жителей не пострадал. В результате... поврежден грузовой автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
На месте инцидента находятся оперативные службы.
Ранее украинские дроны атаковали легковое авто и две «Газели» в белгородском селе Березовка, погибли семь человек, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru