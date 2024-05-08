«Сильно болею»: Андрей Губин объявил о завершении карьеры

«Мне недавно позвонил Игорь Крутой. Я приехал к нему в гости, на столе — кофе, блины, сырники. Покушали мы вкусно, и потом Крутой говорит: «Будем делать на «Новой волне» твой творческий вечер!» Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем», — сказал артист «Комсосольской правде».

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Он отметил, что не планирует больше петь. Утверждает, что как артист он завершил карьеру.

Ранее певец Егор Крид (Егор Булаткин) признался, что подумывает уйти из музыки на пару лет, отмечает RT.

