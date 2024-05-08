«Сильно болею»: Андрей Губин объявил о завершении карьеры

Певец Андрей Губин рассказал, что из-за серьезных проблем со здоровьем вынужден был отказаться выступать на своем творческом вечере.

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«Мне недавно позвонил Игорь Крутой. Я приехал к нему в гости, на столе — кофе, блины, сырники. Покушали мы вкусно, и потом Крутой говорит: «Будем делать на «Новой волне» твой творческий вечер!» Нет, говорю, Игорь, я очень сильно болею, петь не могу, но если вы считаете, что нужен вечер, сделаем», — сказал артист «Комсосольской правде».

Губин страдает от патологии — лицевой двусторонней прозопалгии лица. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Он отметил, что не планирует больше петь. Утверждает, что как артист он завершил карьеру.

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ФОТО: ТАСС
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