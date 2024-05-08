Глава Гагаузии Гуцул посетит парад Победы в Москве

Глава Гагаузии Евгения Гуцул будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

Помощник Путина рассказал, кого пригласили на парад 9 мая

Отмечается, что Гуцул находится в российской столице.

«Глава Гагаузии... планирует принять участие в параде Победы на Красной площади», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади примет президент Лаоса Тхонглун Сисулит, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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