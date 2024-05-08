Глава Гагаузии Гуцул посетит парад Победы в Москве
8 мая 202412:26
Глава Гагаузии Евгения Гуцул будет присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.
Отмечается, что Гуцул находится в российской столице.
«Глава Гагаузии... планирует принять участие в параде Победы на Красной площади», — рассказали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что участие в параде в честь Дня Победы на Красной площади примет президент Лаоса Тхонглун Сисулит, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru