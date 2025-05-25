СМИ: Дания и Швеция отправили Украине рыболовные сети в качестве военной помощи

По информации источника, с помощью них ВСУ пытаются бороться с российскими беспилотниками. В материале указано, что украинские солдаты натягивают сети между деревьями в вертикальном и горизонтальном положении для того, чтобы «ловить дроны и боеприпасы».

Издание писало, что Дания выделила Киеву старые рыболовные сети на сумму €2,5 млн. Отмечается, что в передаче такой «военной помощи» приняли участие частные лица.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не прекращал поставки оружия Киеву, передает RT.