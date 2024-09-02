СМИ: США арестовали самолет Мадуро
2 сентября 202419:02
Самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро был арестован в США. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.
Собеседники телеканала отметили, что американские власти считают, что воздушное судно было приобретено в обход американских санкций
Также утверждается, что арестованный в Доминиканской Республике лайнер Мадуро был переправлен во Флориду.
Ранее россиянина Артур Петро экстрадировали из Кипра в США в рамках дела о поставках компонентов для ВПК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru