СМИ: США арестовали самолет Мадуро

Самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро был арестован в США. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

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Собеседники телеканала отметили, что американские власти считают, что воздушное судно было приобретено в обход американских санкций

Также утверждается, что арестованный в Доминиканской Республике лайнер Мадуро был переправлен во Флориду.

Ранее россиянина Артур Петро экстрадировали из Кипра в США в рамках дела о поставках компонентов для ВПК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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