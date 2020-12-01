СМИ: cоветник Трампа по коронавирусу подал в отставку

Специальный советник действующего президента США Дональда Трампа по COVID-19 Скотт Атлас ушел в отставку, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление советника.

Атлас отработал назначенный ему срок в 130 дней в качестве специального государственного чиновника. О причинах отставки он не сообщил.

В США впервые за сутки зарегистрировали более 200 тысяч COVID-больных

Как сообщалось, первые две вакцины против коронавируса могут поступить в гражданский оборот в Соединённых Штатах Америки еще до Рождества, 25 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Ранее он сообщал, что к концу декабря в стране будут готовы к распространению 40 миллионов доз вакцин от COVID-19. По словам Азара, один препарат разработан совместно американской компанией Pfizer и BioNTech из Германии. Вторая субстанция произведена американской Moderna.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:ОтставкаПрезидент СШАСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры