СМИ: cоветник Трампа по коронавирусу подал в отставку

Как сообщалось, первые две вакцины против коронавируса могут поступить в гражданский оборот в Соединённых Штатах Америки еще до Рождества, 25 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Ранее он сообщал, что к концу декабря в стране будут готовы к распространению 40 миллионов доз вакцин от COVID-19. По словам Азара, один препарат разработан совместно американской компанией Pfizer и BioNTech из Германии. Вторая субстанция произведена американской Moderna.

