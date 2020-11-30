Минздрав США пообещал американцам до Рождества первые две COVID-вакцины

Первые две вакцины против коронавируса могут поступить в гражданский оборот в Соединённых Штатах Америки еще до Рождества, 25 декабря. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Ранее он сообщал, что к концу декабря в стране будут готовы к распространению 40 миллионов доз вакцин от COVID-19. По словам Азара, один препарат разработан совместно американской компанией Pfizer и BioNTech из Германии. Вторая субстанция произведена американской Moderna.

Как уточнил глава Минздрава США, таким количеством препаратов могут быть привиты около 20 миллионов жителей страны из наиболее уязвимых групп населения.

Между тем, сегодня стало известно, что научный центр «Вектор» из Новосибирска, разработавший российскую вакцину от коронавируса «Эпиваккорона», готов создать еще три варианта препарата. Как отмечает Ura.ru, для комбинации субстанции будут взяты другие вирусы: гриппа, кори, а также стоматита.

