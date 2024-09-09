СМИ: Чиновники США боятся проникновения китайских агентов в Microsoft

Американские чиновники боятся проникновения агентов Китая в Microsoft и другие компании США, работающие в КНР. Об этом сообщила газета New York Post.

Согласно данным, опасения связаны со вступлением в силу в Китае нового закона, по которому транснациональные компании с более чем 300 сотрудниками в КНР обязаны назначать человека, представляющего интересы сотрудников, в совет директоров филиала, через который компания действует на территории страны.

{{related_post_H!BzCsQ9@}}

Источники сообщили газете, что «представители почти точно будут находиться в регулярном контакте с китайскими властями». Указывается, что это даст Пекину прямой доступ к чувствительным внутренним деталям работы американских фирм. Опрошенные газетой чиновники Соединенных Штатов опасаются, что таким образом КНР может получить инструменты для оказания влияния на сотрудников фирм США или на сами эти фирмы.

Ранее российские компании начали сообщать об отключении подписок на облачные сервисы Microsoft. Речь, в частности, идет о недоступности Microsoft 365, Office 365 и Teams, передает «Радиоточка НСН».

