СМИ: чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за границей
В России региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не устраивать отпуска на заграничных курортах, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, это связано с последними громкими скандалами, связанными с отпусками на зарубежных курортах. После этого в регионах стали ограничивать чиновников и депутатов вправе выехать за пределы России. Местные власти не могут официально запретить чиновникам выезд заграницу, потому ограничение действует на уровне рекомендации.
Так, заместитель главы администрации губернатора ульяновской области Алексей Преображенский сообщил, что у глав регионов нет полномочий на такие запреты, однако все чиновники осознают, к чему приведет нарушение рекомендаций.
Глава отделения «Единой России» в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил, что запрет на выезд не может иметь официальных оснований, однако каждый чиновник должен отдавать отчет своим действиям и «вести себя прилично».
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал в Telegram поведение депутата областной думы Максима Васильева, записавшего скандальный видеопривет из Мексики.
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