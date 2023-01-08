Поведение курского депутата в Мексике возмутило губернатора Старовойта

На кадрах парламентарий делает себе «специальный коктейль», выпивает его и ест креветки, желая всем «хорошего настроения». По словам главы региона, он «возмущен, так же, как и тысячи земляков».

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более – народных избранников», – отметил Старовойт.

Она также выразил надежду, что соответствующая комиссия Думы области оценит этичность поведения депутата, который долгое время был членом КПРФ, а затем избрался как независимый депутат.

