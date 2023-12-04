СМИ: Чиновникам хотят запретить использовать иностранные мессенджеры
Зампред комитета Госдумы по безопасности, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный предложил запретить чиновникам использовать иностранные мессенджеры в личных целях. Об этом сообщила газета «Известия».
Депутат отметил, что именно через иностранные мессенджеры злоумышленники чаще всего взламывают телефоны. Выборный подчеркнул, что последствия утечки конфиденциальных сведений «могут быть необратимы».
Он добавил, что госслужащим, которые имеют доступ к документам для служебного пользования и другим секретным бумагам, особенно важно не использовать зарубежные мессенджеры.
Ранее, 17 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Индонезии 11 человек погибли из-за извержения вулкана Марапи
- «Тинькофф» запустил международные переводы в бразильских реалах
- Певица Zivert станет новым наставником шоу «Голос»
- СМИ: Чиновникам хотят запретить использовать иностранные мессенджеры
- Группа KISS теперь будет выступать в виде цифровых аватаров
- Лукашенко и Си Цзиньпин провели встречу в Китае
- Стоимость биткоина превысила $40 тысяч впервые с апреля 2022 года
- «Авито Работа»: Каждый пятый россиянин будет работать в новогодние праздники
- СМИ: Экс-посла США в Боливии задержали по обвинению в шпионаже для Кубы
- Доходы российских компаний снизились вдвое за шесть месяцев 2023 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru