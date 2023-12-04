СМИ: Чиновникам хотят запретить использовать иностранные мессенджеры

Депутат отметил, что именно через иностранные мессенджеры злоумышленники чаще всего взламывают телефоны. Выборный подчеркнул, что последствия утечки конфиденциальных сведений «могут быть необратимы».

Он добавил, что госслужащим, которые имеют доступ к документам для служебного пользования и другим секретным бумагам, особенно важно не использовать зарубежные мессенджеры.

Ранее, 17 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, передает «Радиоточка НСН».

