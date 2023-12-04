СМИ: Чиновникам хотят запретить использовать иностранные мессенджеры

Зампред комитета Госдумы по безопасности, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный предложил запретить чиновникам использовать иностранные мессенджеры в личных целях. Об этом сообщила газета «Известия».

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Депутат отметил, что именно через иностранные мессенджеры злоумышленники чаще всего взламывают телефоны. Выборный подчеркнул, что последствия утечки конфиденциальных сведений «могут быть необратимы».

Он добавил, что госслужащим, которые имеют доступ к документам для служебного пользования и другим секретным бумагам, особенно важно не использовать зарубежные мессенджеры.

Ранее, 17 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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