Песков заявил, что продолжает пользоваться iPhone
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о небезопасности техники американской компании Apple, однако отметил, что сам пока не отказался от использования смартфона iPhone. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с информационным каналом «МГИМО 360».
Песков упомянул, что некоторые сотрудники администрации президента еще пользуются iPhone, другие отказались от этих гаджетов. Пресс-секретарь подчеркнул, что iPhone — «прекрасное изобретение», и положительно оценил разработанную американской компанией Apple операционную систему iOS.
«Но мы должны при этом помнить, что эта система совершенная для них, но не для нас, потому что она уязвима с точки зрения обеспечения безопасности и, как мы говорим, сохранности персональных данных», — указал представитель Кремля.
Ранее некоторые российские ведомства запретили своим сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. В частности, такое решение приняли в Минцифры, напоминает RT. Кроме того, аналогичные ограничения ввели в Минпросвещения, Минобрнауки, Минпромторге, Минтрансе, Центризбиркоме, Федеральной таможенной службе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru