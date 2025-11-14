СМИ: Лондон временно снял санкции с болгарского НПЗ «Лукойла»

Великобритания временно приостановила действие санкций в отношении нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Бургасе и сети его автозаправок, чтобы обеспечить продолжение их работы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, аналогичное решение могут принять США — ожидается, что Вашингтон согласует исключение до конца 14 ноября.

Британские власти выдали компании Lukoil Bulgaria EOOD и оператору завода Lukoil Neftochim Burgas AD специальные лицензии, позволяющие банкам и коммерческим структурам сотрудничать с ними до 14 февраля.

СМИ: Американские инвесторы изучает покупку зарубежных активов «Лукойла»

Одновременно Болгария добивается от США полугодового освобождения предприятия от санкционного режима. По словам лидера партии ГЕРБ Бойко Борисова, американское решение может быть принято уже сегодня.

НПЗ «Лукойл Нефтохим Бургас» является крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом на Балканах. Кроме того, «Лукойл» владеет широкой сетью автозаправочных станций в Болгарии. На прошлой неделе парламент страны одобрил выкуп завода у нынешнего собственника и последующую его продажу новому владельцу, чтобы защитить предприятие от рисков, связанных с санкциями США, «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
