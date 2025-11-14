СМИ: Лондон временно снял санкции с болгарского НПЗ «Лукойла»

Великобритания временно приостановила действие санкций в отношении нефтеперерабатывающего завода «Лукойла» в Бургасе и сети его автозаправок, чтобы обеспечить продолжение их работы, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным издания, аналогичное решение могут принять США — ожидается, что Вашингтон согласует исключение до конца 14 ноября.

Британские власти выдали компании Lukoil Bulgaria EOOD и оператору завода Lukoil Neftochim Burgas AD специальные лицензии, позволяющие банкам и коммерческим структурам сотрудничать с ними до 14 февраля.