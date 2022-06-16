СМИ: Чехия окажет военную помощь Украине на €335 тыс.
Власти Чехии одобрили оказание военной помощи Украине на сумму свыше 8 млн крон (около €320 тыс). Об этом сообщает агентство CTK, передает ТАСС.
По данным агентства, в новую поставку войдут боеприпасы и средства противохимической защиты.
Сообщается, что Чехия продолжит оказывать военную помощь украинской стороне.
Ранее сообщалось, что США будут передавать Украине развединформацию для нанесения точных ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), поставляемых Киеву Западом.
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