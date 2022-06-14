В Чехии заявили о поддержке планов создать польско-украинскую «новую Речь Посполитую»
Чехия поддерживает намерения Польши создать польско-украинскую «новую Речь Посполитую». Об этом заявил исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл.
В своей статье для iDNES.cz эксперт написал, что Варшава стремится воспользоваться возможностью и восстановить свои исторические позиции на Украине. Власти Чехии при этом берут на себя роль «секунданта», отмечает Газета.ру. В Праге поддерживают Польшу, которая планирует создать новую «Речь Посполитую» от Балтики до Днепра и Черного моря, пишет Ura.ru.
Вейгл указывает, что Чехии следовало бы изменить политику.
«Суверенная, уверенная в себе и рациональная страна должна реалистично оценивать собственные интересы и возможности и поддерживать все, что снижает чрезмерные риски и угрозы», — пишет эксперт.
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