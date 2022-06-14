Пентагон намерен передавать Украине развединформацию для точных ударов из РСЗО
США будут передавать Украине развединформацию для нанесения точных ударов при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО), поставляемых Киеву Западом. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол.
Он пояснил, что при использовании РЗСО нет необходимости массово расходовать боекомплект, так как речь идет о высокоточных боеприпасах большой мощности. В ходе выступления на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность Кол пояснил, что хороших результатов украинские войска смогут в результате добиться за счет небольшого числа боеприпасов.
По словам замминистра обороны, США предоставят украинцам всю информацию для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что власти Украины хотели бы получить от стран Запада около 300 реактивных систем залпового огня.
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