СМИ: Бывший брянский губернатор Богомаз перейдет в Госдуму
Ушедший в отставку 13 мая глава Брянской области Александр Богомаз может получить депутатский мандат Государственной думы. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в регионе и в партии «Единая Россия».
Богомаз может занять место бывшего депутата-единоросса Айрата Фаррахова от Татарстана, который недавно покинул нижнюю палату в связи с переходом на другую работу.
На выборах 2021 года экс-губернатор возглавлял региональную группу партсписка «Единой России» по Брянской и Смоленской областям и тогда отказался от мандата, однако по закону имеет право получить его при повторном выдвижении.
Избраться в следующий созыв Думы осенью 2026 года Богомаз намерен от Брянской области в составе партийного списка единороссов. Александр Богомаз в 2014 году возглавил Брянскую область в 2014 году.
В среду, 13 мая, Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
