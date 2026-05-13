СМИ: Бывший брянский губернатор Богомаз перейдет в Госдуму

Ушедший в отставку 13 мая глава Брянской области Александр Богомаз может получить депутатский мандат Государственной думы. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в регионе и в партии «Единая Россия».

Богомаз может занять место бывшего депутата-единоросса Айрата Фаррахова от Татарстана, который недавно покинул нижнюю палату в связи с переходом на другую работу.