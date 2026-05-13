СМИ: Бывший брянский губернатор Богомаз перейдет в Госдуму

Ушедший в отставку 13 мая глава Брянской области Александр Богомаз может получить депутатский мандат Государственной думы. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники в регионе и в партии «Единая Россия».

Богомаз может занять место бывшего депутата-единоросса Айрата Фаррахова от Татарстана, который недавно покинул нижнюю палату в связи с переходом на другую работу.

На выборах 2021 года экс-губернатор возглавлял региональную группу партсписка «Единой России» по Брянской и Смоленской областям и тогда отказался от мандата, однако по закону имеет право получить его при повторном выдвижении.

Избраться в следующий созыв Думы осенью 2026 года Богомаз намерен от Брянской области в составе партийного списка единороссов. Александр Богомаз в 2014 году возглавил Брянскую область в 2014 году.

В среду, 13 мая, Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Егор Ковальчук, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
