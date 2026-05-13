Путин принял отставку губернатора Брянской области Богомаза

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Брянской области Александра Богомаза. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Решение принято в связи с заявлением главы региона о добровольном сложении полномочий. Правовым основанием послужили положения Федерального закона № 414-ФЗ, регламентирующего организацию публичной власти в субъектах РФ.

Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначен Егор Ковальчук. Он приступит к исполнению обязанностей главы региона до проведения выборов в установленном порядке.

Документ вступает в силу со дня подписания. Дальнейшие кадровые решения будут приниматься в соответствии с процедурой формирования органов исполнительной власти субъектов Федерации, пояснили в Кремле, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
