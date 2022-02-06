СМИ: Британский лорд вышел из совета директоров «Русснефти»

Британский лорд Роберт Скидельски решил выйти из совета директоров российской нефтяной компании «Русснефть» из-за европейских санкций. Об этом пишет газета Daily Mail.

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«Я подумал, что неуместно входить в совет директоров организации, находящейся под санкциями», - объяснил свою позицию Скидельски.

Скидельски в компании занимал пост независимого директора. При этом, сообщает издание, Скидельски остается независимым членом Палаты лордов.

В июне 2021 года глава совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев оказался в санкционном списке ЕС из-за поддержки президента Александра Лукашенко. В связи с этим Гуцериев вышел из состава совета директоров, однако затем был опять включен в новые санкции Британии.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:РоссияНефтьВеликобританияСанкции ЕС
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