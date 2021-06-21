Акции «М.Видео» упали после включения Гуцериева в санкционный список Евросоюза

В понедельник ЕС принял новый пакет санкций в отношении Белоруссии, которые коснулись семи физических и одного юридического лица, в том числе бизнесменов, поддерживающих действующие власти республики. Всего в санкционном списке ЕС значатся 166 физических и 15 юридических лиц, их активы должны быть заморожены, отмечает «Свободная пресса».

По данным РБК, на 17:31 по московскому времени акции «М.Видео» упали до 612,1 рубля за бумагу. К 18:00 по Москве падение замедлилось до 3,89%, котировки составили 619,8 рубля.

Помимо «М.Видео», подешевели и другие активы принадлежащего семье Гуцериевых холдинга. Так, по состоянию на 18:09 стоимость акций «Русснефти» снизилась на 0,48% (до 164,2 рубля), а бумаги «Сафмар Финансовые инвестиции» подешевели на 1,53% до 449,8 рубля.

