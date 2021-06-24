Попавший под санкции ЕС Гуцериев покинет совет директоров «Русснефти»

Бизнесмен Михаил Гуцериев, основатель контролирующей компанию «Русснефть» группы «Сафмар», покинет совет директоров нефтяной компании. Об этом сообщает пресс-служба «Русснефти».

«Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава Совета директоров ПАО НК "Русснефть". Соответствующее заявление поступило в компанию», — говорится в сообщении.

Евросоюз 21 июня принял новый пакет санкций против Белоруссии. Ограничения коснулись семи граждан и одного юридического лица, в том числе бизнесменов, поддерживающих действующие власти республики. В черный список попал и Гуцериев: по данным Forbes, предприниматель строит в Белоруссии завод по производству удобрений «Славкалий».

