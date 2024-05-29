СМИ: Бразилия окончательно отозвала посла из Израиля

Согласно данным, решение отозвать посла принял бразильский лидер Лула да Силва. Отмечается, что Майера переведут в Женеву, где он станет спецпредставителем Бразилии на Конференции по разоружению.

Сообщается, что место посла в Израиле займет временный поверенный в делах Бразилии Фабио Фариас. Издание указывает, что таким действием Бразилия дала однозначный сигнал о понижении дипломатических отношений с Израилем.

Ранее спецпредставитель бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим сообщил, что посол Бразилии в Тель-Авиве, отозванный для консультаций на родину, не вернется в Израиль, передает «Радиоточка НСН».

