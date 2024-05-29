СМИ: Бразилия окончательно отозвала посла из Израиля
Бразилия официально и окончательно отозвала своего посла Фредерико Майера из Израиля, он получит другую должность. Об этом сообщила газета Globo.
Согласно данным, решение отозвать посла принял бразильский лидер Лула да Силва. Отмечается, что Майера переведут в Женеву, где он станет спецпредставителем Бразилии на Конференции по разоружению.
Сообщается, что место посла в Израиле займет временный поверенный в делах Бразилии Фабио Фариас. Издание указывает, что таким действием Бразилия дала однозначный сигнал о понижении дипломатических отношений с Израилем.
Ранее спецпредставитель бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим сообщил, что посол Бразилии в Тель-Авиве, отозванный для консультаций на родину, не вернется в Израиль, передает «Радиоточка НСН».
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