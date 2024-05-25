В Бразилии заявили, что отозванный для консультаций посол не вернется в Израиль

Посол Бразилии в Тель-Авиве, отозванный для консультаций на родину на фоне конфликта между двумя странами, не вернется в Израиль. Об этом заявил спецпредставитель бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим, пишет портал G1.

«Он не вернется. Его лично унизили и как следствие была унижена Бразилия. Целью было унизить Бразилию», — указал помощник главы государства.

Спецпредставитель также сообщил, что не знает, поедет ли в Тель-Авив кто-то другой.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сравнил убийства мирных жителей в результате израильских бомбардировок сектора Газа с преступлениями Адольфа Гитлера против евреев. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал слова бразильского политика «постыдными» и заявил о вызове посла Бразилии для строгого представления. В дальнейшем бразильские власти отозвали своего посла в Израиле для консультаций.

