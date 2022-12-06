СМИ: Босния и Герцеговина может стать кандидатом на членство в ЕС
Евросоюз может предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в блоке на саммите в Брюсселе. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что саммит в Брюсселе должен состояться 15 декабря. Как заявил премьер Словении Роберт Голоб, технические детали по предоставлению Боснии и Герцеговине статуса кандидата «демонстрируют большой прогресс».
Ранее госсекретарь по европейским вопросам Хорватии Андреа Метелко-Згомбич заявила, что все страны-соседи ЕС, выбравшие путь вступления в союз, должны присоединиться к санкциям против России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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